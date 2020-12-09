الخارجية الروسية: لافروف يلتقي نظيره الإماراتي في موسكو 14 ديسمبر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي ويجري مباحثات مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد أل نهيان في موسكو يوم 14 ديسمبر.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) بعد لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع سفير الإمارات بموسكو "جرى خلال المباحثات مناقشة القضايا ذات الأولوية لمواصلة تعزيز العلاقات الروسية-الإماراتية، بما في ذلك وما يتعلق بالتحضير للمحادثات المقبلة في موسكو يوم 14 ديسمبر من هذا العام، بين وزيري خارجية الدولتين".

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على تطورات الوضع في سوريا وليبيا ومنطقة الخليج.