بولندا والمجر تتوصلان لاتفاق مع ألمانيا بشأن الخلاف حول موازنة الاتحاد الأوروبي

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قال نائب رئيس وزراء بولندا ياروسلاف جوين، اليوم الأربعاء، إن بلاده والمجر توصلتا لاتفاق مع ألمانيا بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة المدى، المقترحة، التي رفضتها وارسو وبوادبست.

وأضاف جوين، اليوم في وارسو: "تم التوصل لاتفاق داخل مثلث وارسو-برلين-بودابست".

يذكر أن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال جوين، إنه يعتقد أن الدول الـ24 الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سوف تدعم الاتفاق، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وأعرب جوين، عن تفاؤله حيال إمكانية أن يجري رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي مفاوضات بشأن "اتفاق جيد" يتعلق بموازنة الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال قمة الاتحاد غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وترفض بولندا والمجر في الوقت الحالي اتفاقا بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي من تداعيات فيروس كورونا، بسبب خلاف مع الاتحاد بشأن الامتثال لسيادة القانون في البلدين.

ويهدد الخلاف بإرجاء تبني خطة الانفاق للفترة من 2021 حتى 2027، والتي تقدر قيمتها بـ8ر1 تريليون يورو، وتشمل مساعدات اقتصادية تتعلق بأزمة فيروس كورونا تقدر بنحو 750 مليار يورو.

وذكر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، عقب مباحثات مع نظيره البولندي في وارسو، أنه يعتقد أنه من الممكن التوصل لاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة.