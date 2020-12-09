افتتاح مقر مديرية أوقاف المنوفية الجديد بتكلفة 3 ملايين جنيه

أناب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظة المنوفية، اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، في افتتاح مقر مديرية الأوقاف الجديد بتكلفة 3 ملايين جنيه، بحضور الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية والدكتور كمال السباعي مدير المديرية والشيخ رمضان السبكي مدير عام الدعوة بالمديرية وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وتفقد السكرتير العام المساعد قاعة الاجتماعات ومكتب الدعوة ومكتب الثقافة والإرشاد ومكتب شئون القرآن، والشئون الإدارية بمبنى مديرية الأوقاف الجديد والمقام على مساحة 400 متر مربع والمكون من أربعة أدوار، معربا عن سعادته بمستوى الإنشاءات وجودة الأعمال.

من جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف الشيخ أحمد عبد المؤمن، أن المقر الجديد يعد طفرة كبيرة وأحد الإنجازات، موجها الشكر نيابة عن جميع العاملين بمديرية الأوقاف إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتوجيهاته باستكمال مبنى المديرية الجديد ودوره في تطوير مقر مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.