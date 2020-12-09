مفوضة حقوق الإنسان الأممية تعلق آمالا على القيادة الأمريكية والتعاون الصيني في 2021

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليه، عن أملها من أجل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في عام 2021، في ظل التعهدات السياسية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والتعاون المحتمل مع الصين.

وفي حديثها خلال مؤتمرها الصحفي لنهاية العام اليوم الأربعاء، قالت باشيليه إن خطط بايدن لإنهاء الانفصال الأسري للمهاجرين وإصلاح نظام اللجوء والعودة إلى التعددية يمكن أن يقلب الانتكاسات الحقوقية التي شهدتها رئاسة دونالد ترامب إلى العكس ويغيرها.

وقالت باشيليه، قبل ستة أسابيع من تنصيب بايدن في يناير: "إذا تم تنفيذ هذه التعهدات، أعتقد أنه سيكون لها تأثير إيجابي على حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والعالم".

كما شددت على أن "القيادة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان سوف تعتمد على كيفية مواجهتهم للتحديات الحقوقية الداخلية"، لا سيما العنصرية الممنهجة التي تعهد بايدن بمعالجتها.

وأعربت باشيليه عن أملها في أن تنخرط الولايات المتحدة مرة أخرى داخل مجلس حقوق الإنسان، بعد انسحابها من الهيئة التابعة للأمم المتحدة المكونة من 47 دولة في جنيف في عام 2018.

كما قالت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنها تأمل في إرسال خبراء حقوقيين إلى الصين في الأشهر المقبلة للنظر في القمع الممنهج المبلغ عنه ضد مسلمي الويغور.