 خفر السواحل الياباني: 4 سفن صينية تدخل المياه الإقليمية قبالة جزر سينكاكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خفر السواحل الياباني: 4 سفن صينية تدخل المياه الإقليمية قبالة جزر سينكاكو

طوكيو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 12:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 12:59 م

قال مسئولون بخفر السواحل الياباني، اليوم الأربعاء، إن 4 سفن صينية دخلت المياه الإقليمية لليابان قبالة جزر "سينكاكو" في بحر الصين الشرقي، كما طالبوا هذه السفن بمغادرة المياه على الفور.

وأضاف المسئولون -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن السفن الأربعة دخلت المياه قبالة جزيرة "يوتسوري" واحدة تلو الأخرى ابتداء من الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرين إلى أنه تم مشاهدة السفن في حوالي الساعة العاشرة وهي تبحر داخل المياه الإقليمية لليابان على بعد حوالي 19 إلى 23 كيلومترا شمال غرب الجزيرة.

وتعد هذه هي أول مرة يحدث فيها اختراق إقليمي في المنطقة من قبل سفن الدوريات الصينية منذ 7 نوفمبر الماضي، كما أنها تعد المرة رقم 22 هذا العام.

يشار إلى أن اليابان تسيطر على جزر "سينكاكو" فيما تطالب الصين وتايوان بها، وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان من حيث التاريخ والقانون الدولي وتقول إنه لا توجد قضية سيادة عليها لكي يتعين حلها.

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