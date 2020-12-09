تايلاند تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند، 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، لأشخاص يخضعون للحجر الصحي قادمين من تسع دول، بينهم سبعة من ميانمار وستة من سويسرا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4151 حالة.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست"، عن مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" في البلاد، بأن باقي الحالات لوافدين جاءوا من الكويت وروسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسويد وتركيا والولايات.



وتعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، 3880 شخصا في تايلاند، ولا يزال هناك 211 آخرين يتلقون العلاج بالمستشفيات، واستقر عدد الوفيات عند 60 حالة حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.