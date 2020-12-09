دبي أوبرا تستضيف حفلا للأوبرالي أندريا بوتشيلي والإسرائيلي إيدن احتفاءا بالسلام

استضافت "دبي أوبرا" المغني الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي في حفل موسيقي تحت عنوان "احتفال السلام"، وذلك احتفاءً بالسلام في المنطقة بمشاركة مجموعة من الموسيقيين الإماراتيين والمايسترو العالمي كارلو بيرنيني والمغني الإسرائيلي إيدن رايشل ومجموعة من الفنانين الإسرائيليين.

وقال هلال المري، مدير دائرة السياحة بدبي للصحفيين مساء الأربعاء: استضافة "دبي أوبرا" لحفل المغني الأوبرالي بوتشيلي والمغني الإسرائيلي إيدن رايشل، يأتي تأكيدا على مكانة دبي كمركز عالمي للسلام في المنطقة ودليل على التنوع الثقافي وكوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية.

وشارك مع بوتشيلي، المغنية "تاليا أور" التي جاءت خصيصاً من ألمانيا للمشاركة بهذه المناسبة إلى جانب أعضاء من أوركسترا عربية ضمت ايضاً موسيقيين من المملكة المتحدة، حضروا خصيصا للمشاركة في هذا الحفل الذي شهد مجموعة من أشهر أغاني الفنان العالمي بوتشيلي، ومن بينها "لا دونا أي موبيل"، و"أو سواف فانشولا"، و"آميزينج جرايس"، و"نيسون دورما"، و"تايم تو ساي جودباي.