بريطانيا وكندا توقعان اتفاقية تجارية

وقعت بريطانيا وكندا اتفاقية لتنظيم العلاقات التجارية المستقبلية، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته ليز تراس، وزيرة الاقتصاد البريطانية، في بيان صدر اليوم الأربعاء وقالت فيه: "هذا اتفاق عظيم لبريطانيا العالمية" مشيرة إلى أن الاتفاق سيضمن: "تجارة بقيمة 20 مليار جنيه استرليني مع صديق وشريك يشاركنا الالتزام الواضح بالتجارة الحرة".

وكانت الدولتان، اتفقتا على شروط الاتفاقية المشتركة في الشهر الماضي، وتنتهي المرحلة الانتقالية لفترة ما بعد بريكست التي جرى الإبقاء فيها على القواعد القديمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على نطاق واسعمع نهاية العام.

وحسب بيانات الحكومة البريطانية، فقد وصل حجم التجارة بين كندا وبريطانيا إلى نحو 20 مليار جنيه استرليني في العام الماضي.

وبموجب الاتفاقية يمكن تجارة السلع بين الجانبين ومن بينها السيارات ولحوم البقر والسلمون وشراب القيقب بدون جمارك.

وفي المقابل، لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد، وقد سافر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء اليوم إلى بروكسل لإجراء مناقشة مع أورزولا فون دير لاين حول النقاط المختلف عليها منذ شهور من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بشأن خروج بريطانيا .