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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثامنة بالشرقية، والتي تضُم مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والصالحية الجديدة، نتيجة فرز أصوات الدائرة.

وأوضحت اللجنة، أن إجمالي عدد أصوات الناخبين بالدائرة 384899 ناخب وناخبة، حضر منهم 101687 ناخب وناخبة، وجاءت الأصوات الصحيحة 99077 صوتًا، والباطلة 2610 صوتًا.

وفاز كلًا من: الدكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي بـ 52370 صوتًا، والسيد رحمو بـ 51837 صوتًا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية.

ويتنافس 42 مرشحًا على المقاعد الفردية بالمحافظة، والتي لم يتم حسم أيٍ منها خلال الجولة الأولى للانتخابات، والتي شهدت حسم القائمة الوطنية من أجل مصر 21 مقعدًا بنظام القائمة.