الكاف يحدد موعد مباراة السوبر بين الأهلي ونهضة بركان في اجتماعه المكتب التنفيذي

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يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعه المقبل في أحد فنادق القاهرة غدًا الخميس 10 ديسمبر 2020، في الساعة 10:00 صباحًا. وسيعقبه الجمعية العمومية العادية في اليوم التالي 11 ديسمبر.

وأوضح الكاف أن البنود الرئيسية التي سيتم مناقشتها في جدول أعمال المكتب التنفيذي تأتي كما يلي:

- كلمة ترحيب من القائم بأعمال رئيس الكاف

- الموافقة على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد بالفيديو في العاشر من سبتمبر 2020

- التصديق على قرارات لجنة الطوارئ

1 - القرار الصادر في 25 أكتوبر 2020

2 - القرار الصادر في 06 نوفمبر 2020

3- القرار الصادر في 18 نوفمبر 2020

- إعادة هيكلة إدارة الكاف

- تأكيد تعيين مدير جديد لهيئة الإعلام في الكاف

- إلغاء وظيفة مدير الموارد البشرية والخدمات

- تقرير الزيارة التفقدية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، كوت ديفوار 2023

- تقرير الزيارة التفقدية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين الكاميرون 2020

- لائحة دوري أبطال إفريقيا للسيدات

- مواعيد وأماكن مباراتي كأس السوبر لعامي 2020 و2021

- تحديث حول مسابقات الشباب (تحت 17 سنة وتحت 20 سنة)

- تحديث حول كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، السنغال 2020

- تعديلات لوائح الكاف لمسابقات الأندية

- فتح طلبات تنظيم مسابقات CAF القادمة

- فتح العطاءات للمسابقات القادمة (دوري الأبطال، كأس الكونفيدرالية ودوري أبطال السيدات)

- تحديث لوائح ترخيص الأندية

- الأمور المالية

- الموافقة على القوائم المالية لعام 2018/2019 والميزانية لعام 2020/2021

- تحديث على سياسة الكاف للسفر

- اتفاقية التعاون بين الكاف والمركز الدولي للأمن الرياضي

- النزاع القانوني مع لاجاردير سبور

- مناقشة الرئيس الفخري للكاف

- موعد ومكان الاجتماع القادم

وسيعقد مؤتمر صحفي بالفيديو بمشاركة القائم بأعمال رئيس الكاف كونستانت عوماري في نفس المكان يوم الجمعة 11 ديسمبر، بعد الجمعية العمومية.

نظرًا لقيود فيروس كورونا سيكون هذا مؤتمرًا صحفيًا بالفيديو. علاوة على ذلك، سيتم بث الجمعية العامة والمؤتمر الصحفي مباشرة على قناة الكاف على اليوتيوب.