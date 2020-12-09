الرقابة الإدارية بالغربية: نتصدى للفساد وإساءة استخدام السلطة

نظمت جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بحضور اللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية.

وقال الدكتور محمود ذكي إن الضربات الاستباقية للرقابة الإدارية نجحت في التصدي للفساد، موضحًا أن جامعة طنطا وضعت آليات لمكافحة الفساد، وتجلى ذلك واضحًا في القواعد التي وضعتها في اختيار القيادات الجامعية، وأيضًا في إجراء عمليات التقييم جنبًا إلى جنب، مع إطلاق مشروع التحول الرقمي والشمول المالي، كما لا تدخر جامعة طنطا جهدًا في القيام بدورها التوعوي بأضرار الفساد داخل كلياتها ووحداتها وكافة قطاعاتها، ليصبح مكافحة الفساد جزءً لا يتجزأ من الوعي الوطني والثقافة المجتمعية.

ومن ناحيته، أوضح اللواء أسامة حامد أن الهيئة أحد أجهزة الدولة المنوط بها مكافحة الفساد، وتطبيق القانون بلا هوادة على الفاسدين إعلاء القيم والنزاهة والشفافية، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حققت نتائج إيجابية، من خلال تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، مثل قانون مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار في البشر، فضلًا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

واستعرض حامد الآثار السلبية للفساد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مؤكدًا أن الفساد هو إساءة استخدام السلطة المخولة لتحقيق مكاسب، خاصة سواء من خلال أصحاب الوظائف القيادية أو بواسطة صغار الموظفين.

وشدد على أهمية الدور المجتمعي لجامعة طنطا في زيادة الوعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال تنظيم الحملات الإعلامية والندوات التوعوية والتثقيفية.

وحضر الاحتفالية رؤساء جامعة طنطا السابقون، وهم الدكتور عبد الفتاح صدقة، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، والدكتور محدي سبع، ونواب رئيس الجامعة الدكتور عماد عتمان، والدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، وعمداء ووكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس، ومديرو المستشفيات الجامعية، وعد من طلاب الكليات والعاملين بالجامعة.