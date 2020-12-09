أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية باتت تضرب بيد من حديد كافة أشكال الفساد والمحسوبية ، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لجميع الأفراد، وأن الكفاءة وحدها باتت معيار الترقي وسط رقابة دقيقة، انطلاقًا من إعلاء المصلحة العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.



جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التى نظمتها محافظة الجيزة وهيئة الرقابة الإدارية بديوان عام المحافظة عن سبل مكافحة الفساد وذلك تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ الذي يقام في التاسع من ديسمبر من كل عام.



وذكر محافظ الجيزة، أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكدا أن مصر استطاعت خلال الـ6 سنوات الأخيرة من خلال هيئة الرقابة الإدارية بتوجيه ضربات قاسية للفاسدين، مشيداً بالدور الحيوي والهام الذي تؤديه هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد الى جانب المساهمة في استرداد حقوق الدولة بالعديد من الملفات.



واستعرضت الندوة، التى شارك فيها العميد شريف البنداري رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالجيزة، عددا من الموضوعات التي تتعلق بتعريف الفساد وسبل مكافحته والاستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد والتى تهدف إلى مكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته، بالإضافة إلى استعراض أنواع الفساد سواء الإداري أو الذي يؤثر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية حيث تم التأكيد على أن هيئة الرقابة الإدارية تسعى لمنع الفساد بدور استباقي، واهتمام الدولة بالتحول للحوكمة والتعامل الإلكتروني ضيق سبل الفساد على الخارجين على القانون، بالاضافه الى أهمية التوعية بمكافحة الفساد، على مستوى الفرد والمجتمع.



وقد شهدت الندوة التثقيفية حضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ، علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والهيئات والأجهزة.



يذكر أن التاسع من ديسمبر من كل عام هو اليوم الدولي لمكافحة الفساد وتحتفل الأمم المتحدة باليوم من كل عام لمناهضة الفساد ويعد شعارها لهذا العام هو حملة "متحدون على مكافحة الفساد"؛ بهدف التوعية بآثار الفساد وكيفية التصدي له مع استعراض مفهوم الفساد والمعايير الدولية لتعزيز الشفافية للدول.