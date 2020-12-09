دويتشه بنك يعتزم خفض النفقات بأكثر من التقديرات السابقة

أعلن دويتشه بنك، أكبر بنوك ألمانيا، اليوم الأربعاء، اعتزامه اتخاذ المزيد من الإجراءات لخفض النفقات بصورة أكبر مما أعلنه في وقت سابق.

وذكر البنك خلال مؤتمر للمستثمرين اليوم إنه يعتزم الآن خفض النفقات إلى 7ر16 مليار يورو (2ر20 مليار دولار) حتى 2022، في حين كان المستهدف المعلن قبل ذلك 17 مليار يورو.

وتستبعد هذه الأرقام تكاليف إعادة هيكلة البنك، والتي تجري في فترة مضطربة منذ الأزمة المالية عام 2008، عندما تكبد البنك الألماني غرامات كبيرة في الولايات المتحدة ودول أخرى لاتهامه بالاحتيال والتضليل.

وتتوقع إدارة دويتشه بنك وصول نفقاتها المستهدفة إلى 5ر19 مليار يورو خلال العام الحالي على أن تنخفض إلى 5ر18 مليار يورو في 2021.

ويرى البنك فرصا لخفض أكبر في النفقات في شركة كابيتال ريليز يونت التابعة له. كما يعتزم الاستفادة من التجارب الإيجابية للعمل من المنزل وعبر الفيديو كونفرانس لفترة من الوقت بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا الحالية.

وقال كريستيان سيفنج الرئيس التنفيذي للبنك للمستثمرين، إن أزمة فيروس كورونا "كشفت عن فرص أكثر لخفض النفقات، وبخاصة فيما يتعلق بالمقار الإدارية والسفر".

كان دويتشه بنك، بدأ في العام الماضي برنامجا كبيرا لإعادة الهيكلة بعد سنوات من الخسائر الضخمة، حيث تضمن البرنامج تقليص حجم قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ويستهدف البنك خفض عدد الموظفين الدائمين لديه بنهاية 2022 بمقدار 18 ألف موظف إلى 74 ألف موظف على مستوى العالم.