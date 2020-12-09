الإنجيلية تبدأ أولى نشاطاتها لتعزيز المواطنة بـ8 قرى بالمنيا

بدأ منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بتنفيذ أول نشاطاته بمشروع "تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا"، وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يضم 8 قرى تابعة لمركز ومدينة المنيا.



ومن المقرر أن يتولى المنتدى العمل فيها لنشر قيم وممارسات المواطنة، وتعزيز مبادئ العمل الجماعي، على أن يستهدف كافة الفئات من القيادات المجتمعية والشباب والنساء والأطفال.



ومن جانبها قالت الأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية: "إن الأنشطة بدأت بالفعل بتشكيل وتدريب اللجان المجتمعية الممثلة للقرى الشريكة حول مفاهيم المواطنة ومهارات العمل الجماعي، والتي شارك فيها 38 شخصًا من القادة المجتمعيين، حيث ارتكز التدريب على فكرة محورية وهي كيف نحول قيم المواطنة إلى ممارسات يومية، وكيف نعمل معًا كمواطنين متنوعين لتنمية و تطوير مجتمعاتنا".



وقالت الأستاذة هبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات: "إنه قد تم عقد ورشة للأشغال اليدوية للأطفال بقرية "بني مهدي" إحدى القرى الشريكة في المشروع، وذلك بهدف التعبير عن الهوية المصرية، وقيم المواطنة والتضامن المجتمعي باستخدام الفنون المختلفة.



وأضافت، شارك بالورشة أكثر من 25 طفلًا، ممثلين عن عائلات القرية، من خلال عرض للقصص والألعاب والأغنيات، والتلوين بالألوان المائية، وأعمال الطين الأسطواني، والتي عبر الأطفال من خلالها عن فهمهم لمعنى الوطن الواحد الذي يخرج منه الجميع، ويتعاون ويتكامل الكل في لوحات وتشكيلات جميلة ونافعة، خرجت من بين أناملهم الصغيرة".