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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الرابعة بالشرقية، والتي تضُم مركزي ههيا وابو كبير، نتيجة فرز أصوات الدائرة.

وأوضحت اللجنة، فوز كلًا من: حاتم عبدالعزيز بـ 54695 صوت، ونبيل عسكر بـ 47881 صوت.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية.

ويتنافس 42 مرشحًا على المقاعد الفردية بالمحافظة، والتي لم يتم حسم أيٍ منها خلال الجولة الأولى للانتخابات، والتي شهدت حسم القائمة الوطنية من أجل مصر 21 مقعدًا بنظام القائمة.