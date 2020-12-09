تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من ضعف الطلب

تراجعت أسعار التعاقدات الأجلة للنفط خلال التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء، في ظل المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على الطاقة نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من الولايات المتحدة، والأنباء عن تشديد إجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس في العديد من دول العالم.



يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر مسجلًا 25.21 مليون برميل يوميًا وهو ما أثر سلبيًا على الأسعار أيضًا.



وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 0.16 دولار أي بنسبة 0.4% تقريبًا إلى 45.60 دولارا للبرميل تسليم يناير الماضي.



واستقر سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا عند مستوى 48.84 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.