ميركل تدافع عن الديون الجديدة المرتبطة بالوضع الاستثنائي للجائحة

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن ميزانية الحكومة الاتحادية الجديدة، والتي سيُجرى تمويلها مجددا من خلال ديون جديدة، مرتفعة.

وقالت ميركل، خلال مناقشة الموازنة الجديدة أمام البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الأربعاء: "نحن نعيش في خضم جائحة، وبذلك نعيش في وضع استثنائي، وعلينا أن نفعل شيئا لضمان أننا نتصرف بطريقة خاصة في هذه الوضع الخاص، وهذا ما تعبر عنه هذه الموازنة".

وأضافت ميركل، أن ألمانيا دولة ديمقراطية قوية اقتصاديا وتتمتع بتماسك اجتماعي ومجتمع مدني قوي، قائلة: "نقاط القوة هذه هي ما ترشدنا في هذه الموازنة، ونريد الحفاظ عليها حتى في هذا الوضع الاستثنائي".

واعترفت المستشارة بأن قرار الاستدانة بهذا الحجم "ليس سهلا"، موضحة أنه يعني عبئا على الموازنات المستقبلية وقيودا على الإنفاق المستقبلي والأجيال القادمة.