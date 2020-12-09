ننشر نتائج جولة الإعادة في انتخابات النواب لـ10 دوائر بالدقهلية

أعلنت اللجان العامة في محافظة الدقهلية، الحصر العددي لجميع الدوائر العشر بالمحافظة؛ لاختيار 21 مرشحا، وهي:

• الدائرة الأولى مدينة المنصورة

تضم 125 لجنة فرعية، وعدد المقيدين 437615 صوتا، وحصل كل من المرشح الأول وحيد رمضان فودة على 35241 صوتا، وأحمد محمد سلام الشرقاوي 27735، وههما الفائزين بمقعدي الدائرة، كما حصل محمد محمد السيد البسيوني على 23362 صوتا، ونبيل الدسوقي إبراهيم أحمد 27210 أصوات.

• الدائرة الثانية

كانت نتجية الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة ومحلة دمنة، حصول كل من محمد الشريف على 69610 أصوات، وحسن المير على 62664 صوتا، ليحصل الاثنين على مقعدي البرلمان للدائرة.

• الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلقاس وجمصة والستامونى

كان البيان الإحصائي النهائي، حصول كل من وحيد قرقر على 93250 صوتا، وفايق الذكي علي 55642 صوتا، وحصلا على مقعدي البرلمان للدائرة، بينما حصل المرشح عوض محمد عبدالفتاح على 53350 صوتا، والمرشح إلهامي عجينة علي 35131 صوتا.

• الدائرة الرابعة

مقرها مركز طلخا ونبروه، نتيجة الإحصاء العددي لعمليات الفرز بالدائرة أسفرت عن حصول كل من السيد خضر على 53979 صوتا، ورضا غازى على 54665 صوتا ليحصل الاثنين على مقعدي البرلمان، فيما تلاهم حصول كل من وليد شوقي على 48725 صوتا، وبسام فليفل على 46101 صوت.

• الدائرة الخامسة

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات في الدائرة الخامسة، مقرها بني عبيد مدينة دكرنس شربين، البيان الإحصائي للدائرة، وحصل المرشح وليد فرعون على 85410 أصوات، بينما حصل المرشح مكرم رضوان على 76230 صوتا، بينما حصل المرشح أشرف الشبراوي على 76615 صوتا.

• الدائرة السادسة

كما أعلنت اللجنة العامة للانتخابات، بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة منية النصر، البيان الإحصائي لدائرة مركز منية النصر والجمالية وميت سلسيل، حيث حصل المرشح خالد مصطفى كامل عبدالسلام على 54082 صوتا، محمد نجيب خالد على 52067 صوتا، وعماد الدين محمود الحديدي 50879 صوتا، وأحمد محمد حسن 48886 صوتا.

• الدائرة السابعة

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات فى الدائرة السابعة ومقرها، مركز المنزلة، عن حصول المرشح احمد أحمد الحديدي مشمش على 56956 صوتا، وحصول مجدى محمد علي على 33509 أصوات، وحصلا على مقعدي البرلمان عن الدائرة، وحصل إيهاب صلاح أحمد العميرى وشهرته إيهاب العمدة على 32444 صوتا، وأحمد محمد محمد سمرة 31179 صوتا.

• الدائرة الثامنة

أعلنت اللجنة العامة فى الدائرة الثامنية ومقرها مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن حصول المرشح أحمد الألفي على 50 ألف صوت، والمرشح محمود العزب على 56 ألف صوت، والمرشح بدوي عبداللطيف على 40 ألف صوت، والمرشح عبدالفتاح البحراوي على 39 ألف صوت، وفاز بمقعدي البرلمان المشرح محمود العزب، والمرشح أحمد الألفى.

• الدائرة التاسعة

أعلن رئيس اللجنة العامة للدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركز شرطة أجا، الانتهاء من الحصر العددي لجميع اللجان المرشحين إيهاب أنيس عبداللطيف مرشح حزب مستقبل وطن حصل على 57 ألفا و709 أصوات، وشريف مصطفي الجبلي، مستقل على 46 ألفا و692 صوتا. وتمكنا من الحصول على مقعدي البرلمان للدائرة.

فيما حصل المرشح محمد وفيق صالح على 46 ألف صوت، وإيهاب الفقي على 45 ألفا و761 صوتا.

• الدائرة العاشرة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على اللجنة العاشرة بالدقهلية وتضم مركزى السنبلاوين وتمى الأمديد، البيان الإحصائى لنتائج فرز الأصوات والتى تتضمن حصول كلا من المرشح أسامة عبدالعاطي على 77215 صوتا، ومحمد السعيد 51490، وأحمد رعب 48937 صوتا، وأحمد همام 50307 أصوات.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت من الدقهلية يبلغ 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا، وذلك في 10 دوائر انتخابية تضم مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.