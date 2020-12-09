رئيس حزب جزائري معارض يقاضي وزير العدل

أعلن رئيس الحزب الجزائري المعارض "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، محسن بلعباس، رفع دعوى في مجلس الدولة ضد وزير العدل بلقاسم زغماتي.



وأرجع بلعباس تحركه ضد وزير العدل الحالي، لـ" طلبه رفع الحصانة البرلمانية عنه"، وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك" أدرج في الدعوى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، والمجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري بصفتهم أطرافا متدخلة".



وكانت وزارة العدل الجزائرية، تقدمت بطلب لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الحزب المعارض بعد متابعته في قضية تتعلق بوفاة أحد العمال في ورشة تابعة له، وقد صوت نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 20 أكتوبر الماضي لصالح إجراء رفع الحصانة عنه، في حين رفض بلعباس التنازل عنها، معتبرا طلب رفع الحصانة جاء بسبب مواقفه السياسية المعارضة.