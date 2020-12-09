قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمة بالنصب والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بممارسة نشاطا احتياليا غير مشروع تمثل فى الاستيلاء على أموال الشباب من راغبى العمل داخل البلاد.

وتواجه المتهمة اتهامات بأن أدارت شركة وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، بقدرتها على توفير "فرص عمل للشباب" بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم، وقد تمكنت من استقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.

وذكرت التحريات الأمنية، التى أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، قيام المتهمة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مستخدمة في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.

وأفادت التحريات، بقيام المتهمة بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل، وتوفير فرص عمل لهم بالعديد من الشركات مستخدمة مستندات المزورة، وقيامها بالترويج لتلك المستندات.

واستمعت النيابة، لأقوال عدد من ضحايا المتهمة، فقد أقر أحدهم بقيام المتهمة المذكورة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إيجاد فرصة عمل له داخل البلاد دون الوفاء بذلك.

وضبطت المتهمة بمقر الشركة، وبحوزتها خطابات تعيين منسوبة لبعض الجهات، ووثائق تعارف مدون بها بيانات العملاء، وكمية من استمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها "أسماء العديد من ضحاياها راغبى الالتحاق بالوظائف، ومجموعة كبيرة من أوراق السير الذاتية لراغبى الحصول على وظائف داخل البلاد، وصورة ضوئية لبطاقات وشهادات الميلاد".

وبمواجهة المتهمة المضبوطة، اعترفت بارتكاب نشاطها الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.