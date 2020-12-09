 لاعبو باريس ينددون بالعنصرية في استكمال مباراة باشاك شهير بدوري الأبطال   - بوابة الشروق
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لاعبو باريس ينددون بالعنصرية في استكمال مباراة باشاك شهير بدوري الأبطال  

علاء العزب
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 8:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 8:25 م

قدم لاعبو باريس سان جيرمان دعمهم للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب فريق باشاك شهير التركي، الذي تعرض للعنصرية خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة وأثناء عمليات الإحماء ارتدى لاعبو الفريق الباريسي قمصان مكتوب عليها «لا للعنصرية»، في إشارة لدعم الدولي الكاميروني السابق.

لم يكتف اللاعبون بهذا القدر بل نزلوا على ركبهم قبل بداية المباراة، احتجاجًا على ما حدث في المباراة أمس من عنصرية.

ويبو تعرض لألفاظ عنصرية من الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو، الأمر الذي أثار غضب لاعبي الفريقين وغادروا ملعب اللقاء، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل المباراة إلى اليوم واستئنافها من حيث توقفت في الدقيقة 14.

اليويفا لم يكتف بتأجيل المباراة بل قرر أيضا فتح تحقيقًا شاملًا في الواقعة، وتغير الطاقم التحكيمي بالكامل وتعين الحكم الهولندي داني ماكيلي لقيادة المباراة.


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