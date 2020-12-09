تاج الدين: من الغريب أن تكون بريطانيا أول دولة تستفيد من اللقاح الأمريكي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن اللقاحات شيء مؤثر بدون شك، لكن الخاصة بكورونا تتم بصورة عاجلة قبل انتهاء الدراسات الكاملة عليها.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أنه من الغريب أن تكون بريطانيا أول من تجرى فيها التطعيمات الخاصة بلقاح فايزر الأمريكي.

وأوضح أنه من المعتاد أن تبدأ نتائج اللقاحات في الظهور بعد فترة تمتد من 15 يومًا إلى ثلاثة أسابيع، مضيفًا أن الأجسام المناعية تبدأ تتكون بعد الجرعة الثانية بحوالي 15 يومًا على الأقل.

وأشار إلى وجود ثلاثة احتمالات لتأثير الأجسام المناعية، وهي: «حصانة كاملة ضد الإصابة، الإصابة بصورة ضعيفة، عدم حدوث مضاعفات».