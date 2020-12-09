بارزاني: حكومة كردستان العراق ستبذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق مع بغداد

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد.



وقال بارزاني، في خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "حكومة الإقليم تدعم التظاهرات الحضارية وتتفهم احتجاج المواطنين"، مبينا أن بعض الأشخاص "حرَّفوا مسار التظاهرات".



وأضاف أن "البعض استغل التظاهرات للسرقة والعنف، وهناك مندسون بين المتظاهرين أُرسِلوا لحرق المؤسسات".



وأوضح بارزاني أن "مشكلة الإقليم أكبر من مسألة الرواتب"، مؤكداً أن "حكومته ستبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد وحل كل المشاكل العالقة".



وتشهد مناطق عدة في محافظة السليمانية -375كم شمال شرقي بغداد-، مظاهرات واحتجاجات ضد حكومة الإقليم على خلفية عدم صرف رواتب الموظفين والعاملين في المحافظة ما أدى إلى مقتل أربعة متظاهرين وأحد رجال الحماية الأمنية، حسبما أفادت مصادر بالمحافظة أمس الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ".