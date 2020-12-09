انتهت أعمال فرز أصوات الناخبين بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ضمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي كان يتنافس بها المرشحان: حسن طارق حسن عمار، ومحمد سامى عباس راغب عامر، وذلك على مقعد الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).



وأسفرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات عن أن إجمالي من أدلوا بأصواتهم 28 ألفا و149 ناخبا، منهم 25 ألفا و512 صوتا صحيحا، و2637 صوتا باطلا، وحصل حسن طارق حسن عمار على 13 ألفا و867 صوتا، ومحمد سامى عباس راغب عامر على 11 ألفا و645 صوتا، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.