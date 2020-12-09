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كشفت نتائج الحصر العددي لأصوات دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر في انتخابات مجلس النواب 2020، فوز عمرو السنباطي مرشح حزب مستقبل وطن.

ووفقًا لمؤشرات أولية حصل عمرو السنباطي على 18664 صوتا، فيما حصلت المرشحة المستقلة سمر فودة على 6486 صوتا.

وتأتي هذه الأرقام وفقا للبيان الإحصائي، مع التأكيد على أن النتيجة الرسمية النهائية ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتدخل محافظة القاهرة، جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، وهى موزعة وفقا لقانون تقسيم الدوائر لـ 19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدا، وشهدت بالجولة الأولى حسم مقاعد 13 دائرة ويتبقى مقاعد بـ6 دوائر بالإعادة وهم أول مدينة نصر، الزيتون، حدائق القبة، المرج، البساتين، وحلوان.

وتعد دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة مخصص لها ثلاثة مقاعد تم حسم مقعدين من الجولة الأولى وهم محمد مصطفى السلاب وطارق شكري.