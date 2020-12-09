انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار يدا بيد للاستثمار في أسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم /الأربعاء/ انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار تحت شعار " يداً بيد للاستثمار في أسوان " بحضور نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد، وعدد من كبار المستثمرين والمهتمين بهذا المجال، بجانب مسئولي الغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجمعية رجال الأعمال .



وأكدت نائب محافظ أسوان - خلال كلمتها الافتتاحية التي ألقتها نيابة عن محافظ أسوان أشرف عطية - على أن انعقاد مثل هذه الملتقيات تهدف إلى إطلاق استراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق جديدة من الاستثمار في كافة مدن ومراكز المحافظة ، لافتة إلى أن هذا الملتقى تبنى وضع ثقافة جديدة ترتكز على تفعيل دور الشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية للعمل على هيكلة قطاع الاستثمار بشكل متكامل داخل أنحاء المحافظة.



وأوضحت أبوزيد أن الملتقى تناول العديد من المحاور الهامة في أجندته من أهمها وأبرزها بحث أفضل الأساليب والإجراءات المناسبة للمستثمرين في أطروحات المحافظة التي تجهز لطرح ملفاتها قريباً، مؤكدة على أن تعليمات محافظ أسوان تقوم على تبني وتطبيق أسلوب التعاون والتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية في قطاع الاستثمار .



وأشارت إلى أن الملتقى شهد طرح العديد من الإجراءات الجديدة للتعامل مع الطلبات الاستثمارية من خلال الاعتماد على إجراءات ونماذج ميسرة ، بجانب وضع آلية للتعامل مع المستثمرين وسرعة تلبية تطلعاتهم ، وخاصة فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص والتخصيص للأنشطة المختلفة ، كما تم أيضاً طرح الرؤية الاستثمارية الخاصة بالسعي إلى تجهيز مجمعات صناعية أو حرفية أو مناطق استثمارية متخصصة والتى يتم حالياً استكمال الملفات الخاصة بها في الوزارات والجهات الحكومية .



وفي ختام الملتقى، تم فتح باب المناقشة للتعرف على أهم المعوقات التي يواجهها المستثمرين ، ووضع الحلول الإيجابية للعمل على تلافيها لخلق آفاق استثمارية جديدة تمتاز بالقضاء على التعاملات الروتينية، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لإقامة المزيد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة والتي تساهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني .