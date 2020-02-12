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وأهالي الدائرة يحتفلون بفوز حامد بـ"الطبل والمزمار البلدي"





أظهرت المؤشرات الأولية لنتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بدائرة حلوان فوز مرشحا حزب مستقبل وطن عبد النعيم حامد وعرفة صالح.

واحتفل أنصار اللواء عبد النعيم حامد مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة حلوان، بفوزه فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بدق الطبول والرقص على أنغام المزمار البلدي.

وبثت الصفحة الرسمية للمرشح عبد النعيم حامد فيديو خلال احتفال الأهالي معه داخل سرادق كبير، وسط تواجد عدد كبير مع أهالي الدائرة الذين جاؤوا للإحتفال بفوزه فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب.

وقال عبد النعيم حامد خلال كلمة لأهالي الدائرة:"أوجه شكري وتقديري لجميع أهالي الدائرة، وسأكون عند حسن الثقة.