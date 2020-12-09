إعلام القاهرة تمنح الماجستير لرسالة حول دور الإنترنت في تشكيل مجتمع المعرفة 2025

حصلت الباحثة الصحفية مروة حسونة علي درجة الماجستير في الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة في رسالة تحت عنوان "اتجاهات النخب المصرية نحو مستقبل دور الإنترنت في تشكيل مجتمع المعرفة" مصر 2025".

وتأتي الرسالة، تحت إشراف الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذة الصحافة، وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق ورئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام.

وتناولت الرسالة بحث إشكالية الدراسة في محاولة التعرف على اتجاهات النخب المصرية نحو مستقبل دور الإنترنت في تشكيل مجتمع المعرفة، ورصد العوامل المؤثرة على الاتجاه المعرفي للنخب المصرية في تكوين معارفها استناداً على ما يقدمه الإنترنت من معلومات حول الأحداث، والتعرف على الدور المستقبلي للمواقع الإلكترونية الإخبارية المصرية وشبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل مجتمع المعرفة خلال العقد القادم.

وتهدف الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي متمثل في: بناء عدد من السيناريوهات الاستطلاعية لدور الإنترنت والمواقع الإلكترونية للصحف في تشكيل مجتمع المعرفة لدى النخب المصرية خلال العقد القادم، وشروط إنتاج المعرفة وتحقيقها في الواقع المصري في إطار النسق الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي والحضاري بمكوناته الرئيسية.

وتوصلت الباحثة إلى تعريف خاص لـ " مجتمع المعرفة ": وهو ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً علي نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها واستثمارها بكفاءة في مجالات النشاط المجتمعي جميعاً من " الاقتصاد والتعليم والسياسة والمجتمع المدني والحياة الخاصة وصولاً للارتقاء بالحياة الإنسانية باطراد أي تحقيق التنمية الإنسانية باستخدام التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات التي جعلت المعرفة متاحة للجميع.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة التهنئة للباحثة الصحفية مروة حسونة بمناسبة حصولها علي درجة الماجستير في الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة.