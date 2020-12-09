محافظ بورسعيد يفتتح ملتقى الحرف التراثية الأول للقصور المتخصصة

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ملتقى الحرف التراثية الأول للقصور المتخصصة، والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2020.

ويترأس الملتقي الدكتور سميح شعلان العميد الأسبق لأكاديمية الفنون، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية الدراسات والبحوث، والدكتورة منى شعير مدير عام قصور الثقافة المتخصصة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومحمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظة.

ويهدف المتلقى إلى تعزيز الحرف التراثية وحمايتها من الاندثار، من خلال تطويرها وتقديمها بشكل تنموي بحيث تواكب العصر، وتقديم خطة تطويرية لتلك الحرف، وإقامة ورش عمل وخلق جيل جديد من الحرفيين والهواة؛ لتشجيع المشاريع الصغيرة،

وبدأ الملتقي بعرض فيلم تسجيلي يوضح إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد مؤخرًا.

ورحب اللواء عادل الغضبان بالوفد، مستعرضًا أوجه التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، حيث أكد أن بورسعيد كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التنموية والخدمية، مثل إنشاء الأسواق الحضارية والمجتمعات العمرانية المتكاملة، وتطوير الطرق والميادين، والطفرة الملحوظة في المستوى الصناعي والسياحي والتعليمي، ومشروعات تشغيل الشباب، والتي توفر آلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تمكين الشباب في الوظائف القيادية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية والمشروعات التي تشهدها الدولة لأول مرة، والتي اتخذت من بورسعيد نقطة الانطلاق مثل مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع التحول الرقمي.