قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن هناك عدة رسائل يعكسها بيان وزارة الخارجية بشأن جهود أمير الكويت في المصالحة بين الرباعي العربي وقطر.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن بيان وزارة الخارجية اتسم بالمهنية الشديدة.

وأوضح أنه لم يحدث حتى الآن اتفاق حول تسوية الأزمة القطرية وليست الخليجية كما يسوق البعض، نظرًا لأن قطر هي المتسببة في الأزمة.

وأكد أن مصر داعمة لحل الأزمة القطرية، قائلًا: «لا مانع لديها من التسوية والمصالحة مع قطر بشرط وجود ثقة في تعهدات الدوحة بعدم الإضرار بمصالح الدول العربية وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى».

وأفاد بأن مصر طرف رئيسي في التضرر من التصرفات القطرية، مؤكدًا أن القاهرة ليس لديها أي نوازع عدوانية مع أي دولة، إذ ما يهمها هي مصالحها الوطنية ودرء أي مخاطر تحيك بحلفائها.