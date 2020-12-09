 الأمن الروسي يعتقل شابًا خطط لهجوم مسلح على إحدى المؤسسات التعلمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن الروسي يعتقل شابًا خطط لهجوم مسلح على إحدى المؤسسات التعلمية

ارشيفية
ارشيفية
أ.ش.أ
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 2:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 2:54 م
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي عن اعتقال شاب روسي يبلغ من العمر 18 عامًا، كان يعد لهجوم مسلح على إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة تولا الروسية.

وذكر جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان له اليوم الأربعاء أنه تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 2002، كان يعد لهجوم مسلح على إحدى المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى مصادرة بندقية صيد ووسائل اتصال ومواد تتعلق بجرائم مشابهة. وأضاف البيان أن مديرية التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية الروسية في مدينة تولا فتحت تحقيقاً في القضية على أساس حيازة وتخزين أسلحة بشكل غير مشروع.

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