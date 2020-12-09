 فيديو.. عوض تاج الدين: ندرس اللقاحات كافة بعناية شديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. عوض تاج الدين: ندرس اللقاحات كافة بعناية شديدة


نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 4:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 4:26 ص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه يتم الدراسة وبعناية شديدة اللقاحات المتاحة كافة لمواجهة فيروس كورونا، وكذا وكيفية وصولها إلى مصر من قبل اللجان العلمية المنعقدة بشكل دائم، منوهًا بأنه يتم تقييم اللقاح المناسب علميًا للتعاقد عليه.

وأكد تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أنه يتم التواصل الدائم والمستمر مع الجهات الدولية ومنها «جافي»، وهي المؤسسة العالمية المعنية بتوفير اللقاحات وتضمن نتائجها وتأثيرها وتوزيعها العادل في دول العالم كافة، نافيًا أن تكون الدول النامية آخر من ستحصل على اللقاح.

وأضاف: «ليس صحيحًا أن الدول النامية ستكون آخر من يحصل على اللقاح ضد كورونا، وجميع اللقاحات تنتج حسب السعة الاستيعابية ويتم عمل جدول يدرس عالميًا لتوزيعها ومفيش إنتاج للقاح يكفي العالم كله مرة واحدة، واللقاح سيتم توزيعه على دول العالم خلال شهور قليلة».

 

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