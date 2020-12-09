لقاحات كورونا وخطة التحفيز بأمريكا يدفعان أسعار النفط للارتفاع

سجلت أسعار النفط، ارتفاعا بأكثر من 1% اليوم الأربعاء، مدفوعة بالتفاؤل بلقاحات كورونا، وآمال حزمة التحفيز بالولايات المتحدة، وذلك رغم استمرار المخاوف بشأن وفرة المعروض.



وارتفع سعر خام برنت القياسي 1ر1% إلى 38ر49 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2ر1% إلى 13ر46 دولار.



يأتي هذا بعدما كشف البيت الأبيض عن اقتراح حزمة تحفيز بقيمة 916 مليار دولار في محاولة لحلحلة الأزمة المستمرة منذ شهور لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر.



وفي بيان على موقع تويتر، قال وزير الخزانة ستيفن منوشين، إنه تحدث عن الخطة مع زعماء الجمهوريين بالإضافة إلى الرئيس دونالد ترامب، وأن الاقتراح الجديد يتضمن منح "أموال لحكومات الولايات والحكومات المحلية وتوفير الحماية للأعمال والمدارس والجامعات".



كما يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا غدا، حيث يتوقع المحللون أن يوسع برنامج الشراء الطارئ للسندات.