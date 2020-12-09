قومي المرأة بالإسكندرية يواصل ندواته لمناهضة العنف ضد المرأة

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عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ندوة تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة.. ماتسكتيش احنا معاكي"، وذلك في إطار حملة الـ16 يوما ضمن سلسلة الأنشطة التي ينظمها الفرع لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتحدثت المهندسة علا محيلبة، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، عن نشأة الحملة التي تدشنها الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة 2030 وأنها شريك أساسي في هذه التنمية.

وقالت محيلبة إن كل الأديان حثت على معاملة المرأة معاملة كريمة، وإن الإسلام دعا للعمل على شيوع الرحمة لكل المخلوقات وحرص على حماية حقوق المرأة؛ ابنة وزوجة وأما وأختا وخالة وعمة.

وأوضحت أن العنف ضد المرأة دائما ما يؤثر على حالة المرأة نفسيا واجتماعيا وله أبعاد وانعكاسات سلبية على حياة الفتاة والمرأة بعد ذلك.

وأكدت عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ضرورة ترسيخ مبادئ التربية الإيجابية بين الفتيات حتى يصبحن أمهات قادرات على تربية جيل صاعد يستطعن أن يكن لهن دورا هاما في النهوض بمجتمعهن، وأشارت إلى الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة من خلال الخط الساخن لمكتب الشكاوى أو خط نجدة الطفل أو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل بمديريه الأمن ودار استضافة المرأة وغيرها من خدمات الدعم والمساندة التي تحتاجها الناجيات من العنف.

وتم توزيع كمامات على الحضور على هامش الندوة باللون البرتقالي شعار الحملة ومطبوع عليها عنوان الندوة "ماتسكتيش .. احنا معاكي".