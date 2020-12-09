قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تطوير ورفع جودة وخدمات توصيل الكهرباء بجودة عالية لكل الأماكن يتطلب جهدا كبيرا واستثمارات ضخمة في مجال الشبكات بصفة عامة؛ سواء النقل أو التوزيع.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحداث اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزارة استثمرت ما يزيد عن 25 مليار جنيه لشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، على مدار الثلاثة أعوام الماضية، مؤكدًا أنه مازال هناك عمل كبير لتطوير الشبكات.

وأشار إلى تطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاعات شبكات الجيزة، خلال الخمس سنوات الماضية، بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، متابعًا: «تمت إضافة أكثر من 1300 محول كهربائي، وعمل إحلال وتجديد لأكثر من 17 ألف عمود جهد منخفض ومتوسط، ورفع جودة الخدمات للتسهيل على المواطنين والمستثمرين».

ولفت متحدث الكهرباء إلى استحداث إدارة لخدمة المستثمرين في مدينة 6 أكتوبر لتقليل فترة الإجراءات لهم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على شبكات التوزيع على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأشار إلى أن الشركة في نطاق قطاعات شبكات الجيزة، والذى يبلغ عدد المشتركين به نحو (4.3) مليون مشترك، نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020، متضمنة تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتجديد بتكلفة إجمالية (3) مليارات جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.