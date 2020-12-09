مساعد وزير الخارجية الأسبق: القاهرة أصبحت من أكثر عواصم العالم استضافة للبعثات الدبلوماسية

أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بتوجه السياسة الخارجية المصرية وحرصها على إقامة علاقات مع جميع دول العالم، مشيرًا إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى فرنسا.



وقال بيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح الأربعاء، إنه من ذكاء السياسة الخارجية المصرية أنها تحافظ على خطوط الاتصال مع كل الشركاء، مشيرًا إلى تاريخ الصداقة الممتدة بين مصر وفرنسا.



وأضاف أنه لابد من الفخر بأن القاهرة أصبحت من أكثر عواصم العالم استضافة للبعثات الدبلوماسية، وهو ما يؤكد تقدير مصر واحترامها للاتصال والتشاور مع جميع دول العالم.



وأوضح أن كل هذا يؤكد أن مصر لا تتخذ قراراتها إلا في ضوء التشاور مع أهم الشركاء في العالم، مشددًا على أهمية التواصل بين قادة الدولة وبعضهم البعض في العلاقات الدولية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل يوم الأحد الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.



وعقد السيسي، أمس الاثنين، جلسة مباحثات ثنائية مع ماكرون، تم خلالها تناول جميع جوانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.



