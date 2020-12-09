جامعة بنها تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، احتفالية باليوم العالمى لمكافحة الفساد بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وخالد عبد اللطيف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها خلال كلمته أن الفساد هو آفة كل العصور ومكافحته بكل أشكاله تعد من الأولويات الرئيسية لدى كل المؤسسات في جميع دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية، مشيرا إلى ان الفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة موجودة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث الخطورة والتأثير.

وأشار السعيد إلى أن جامعة بنها تسعى باستمرار على التأكيد على قيم النزاهة والشفافية والتفاعل مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق 9 من ديسمبر من كل عام، حيث نظمت الجامعة في العام الماضي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية ندوة كبرى بهذه المناسبة والتي تناول فيها نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، موضحا بأننا اليوم نحتفل سويا باليوم العالمي لمكافحة الفساد لنؤكد أننا بالفعل متحدون على مكافحة الفساد لأننا جميعا شركاء في حماية وطننا الغالي ولأن الفساد يعد واحدًا من أهم العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال السعيد :" إن جامعة بنها تلتزم بقيم أخلاقية حاكمة لأنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية تعمل من خلالها على تحقيق معايير النزاهة والشفافية، ومن خلال هذا الالتزام استطاعت الجامعة تحقيق تميزا ملحوظا بتصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة 2020 والذي يقيس مدى التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة حيث احتلت الجامعة الترتيب الأول محليا والترتيب 101 - 200 عالميا وتؤكد إدارة الجامعة ذلك من خلال رفع شعار " لا أحد فوق المحاسبة " اعتبارا من رئيس الجامعة حتى أصغر موظف بالجامعة " وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الإجراءات التى تؤكد ذلك بوضوح.

وأشاد رئيس جامعة بنها بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وإرساء قيم النزاهة والشفافية فتحية إجلال وتقدير لرجالها الشرفاء بقيادة حسن عبد الشافي رئيس الهيئة لما يبذلونه من جهد مخلص وبناء في حماية وطننا الغالي واليوم نؤكد لهم جميعا أننا معهم صفا واحدا ومتحدون على مكافحة الفساد.

من جانبه قدم الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الخطة الفرعية لجامعة بنها للوقاية من الفساد ومكافحته عرض تقديمي عن جهود جامعة بنها في نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، مشيرا إلى ان الجامعة لديها رؤية ورسالة لإدراك وتحديد مخاطر الفساد من خلال تطوير واستكمال هيكلة الجهاز الإداري بالجامعة، وتفعيل نظم الجودة الإدارية والتميز في الأداء الحكومي بغرض تطوير جهاز إداري كفء وفعال وتراعي الجامعة تقديم خدمات ذات جودة عالية لمنتسبيها، من خلال تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات داخل الجامعة بالإضافة إلي تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة وتفعيل التحصيل الإلكتروني في كافة وحدات الجامعة بما فيها المستشفى الجامعي.

وأشار سوسة إلى أن الجامعة قامت بعمل مبادرات طلابية وندوات للتوعية بمخاطر الفساد وخطورته علي المجتمع وعمل مطويات وملصقات للتوعية بمخاطره علي المجتمع بالإضافة إلي مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه من خلال التعاون معهم مثل البنك الأهلي المصري.

وفى كلمته أعرب خالد عبد اللطيف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة عن شكره لجامعة بنها لمشاركتهم في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، مشيرا إلى أن جامعة بنها كانت سباقة فى تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومنصة هامة فى توعية الطلاب بالأمور المتعلقة بالفساد باعتبارهم مستقبل الدولة وأمل مصر.

وأكد عبد اللطيف أن مكافحة الفساد ليس مسئولية الأجهزة الرقابية فقط ولكنها مسؤولية تشاركية بين جميع فئات المجتمع مشيرا إلى أنه لابد من وجود وعي وإصرار للعمل على مكافحة الفساد لما له من مردود إيجابي على الفرد والمجتمع.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة فى كلمته تعريف الفساد والآثار السلبية الناتجة عنه وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها فى وضع السياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته.

كما استعرض خلال اللقاء جهود الهيئة واختصاصاتها ودورها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، مؤكدا على أن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي أحد أهم الوسائل للحد من الفساد.