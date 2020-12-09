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الغذاء والدواء الأمريكية تؤكد أن لقاح فايزر آمن وفعال

ترجمة - نور رشوان
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 12:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 12:52 م

يبدو أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تقترب من اعتماد لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد كوفيد-19 لاستخدامه في حالات الطوارئ، وذلك في ظل ما أكدته حول عدم وجود مخاوف تتعلق بالسلامة.
وحسبما نشرته صحيفة «Politico» الأمريكية، صباح الأربعاء، فإن الاستجابة المناعية للقاح تبدأ بشكل سريع بعد الجرعة الأولى، بفعالية تصل إلى 88% تقريبًا، على أن تزيد نسبة فعالية اللقاح في الجرعة الثانية إلى أكثر من 95%، وذلك وفقًا للبيانات التي قدمتها شركة «فايزر» بالتعاون مع شريكتها الألمانية «بيونتيك».
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا في وقت سابق إدارة الغداء والدواء الأمريكية، بالإسراع في حسم موقفها من اللقاح، مع تصاعد الضغوط عليه، وخاصة بعد أن أذنت المملكة المتحدة ودول أخرى ببدء استخدامه في حالات الطوارئ.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء، يوم الخميس المقبل، الوثائق الخاصة باللقاح، على أن تستمع أيضًا إلى المديرين التنفيذيين لشركة «فايزر».
ومن المتوقع أن تناقشة رئيسة أبحاث وتطوير اللقاحات في شركة «فايزر»، كاثرين يانسن، ونائب الرئيس الأول لأبحاث اللقاحات، ويليام جروبر، أمام اللجنة الاستشارية، يوم الخميس، الأمور المتعلقة بالسلامة والآمان.

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