شركة طيران روسية تعاقب موظفيها بسبب دعم لاعب كرة تعرض لفضيحة جنسية

بعد أن قام طياران بمناورة خطيرة رسما خلالها شكلا غير لائق في الهواء في عمل "تضامني" مع لاعب كرة قدم يعاني من فضيحة جنسية، قامت شركة الطيران الروسية منخفضة التكلفة "بوبيدا" بتأديب طاقم الطائرة بسبب الواقعة.

وفي أعقاب المناورة الخطيرة وغير المصرح بها في 11 نوفمبر الماضي، على متن رحلة من موسكو إلى يكاترينبرج وعلى متنها 100 راكب، أقالت شركة الطيران نائب رئيسها وأصدرت تحذيرًا لمديرها العام، حسبما ذكرت صحيفة "آر بي كيه" الروسية اليومية الأربعاء.

وذكر التقرير أن الطيارين اعتبرا أن هذه الحركة دليل على التضامن مع لاعب كرة القدم الروسي أرتيم دزيوبا.

وتم إيقاف قائد المنتخب الروسي عن المشاركة في المباريات في الشهر الماضي بعدما أثار مقطع فيديو له وهو يمارس الاستمناء، اهتمامًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعترف لاعب زينيت سانت بطرسبرج علنا بارتكاب أخطاء في رسالة فيديو، وتم إيقاف دزيوبا أيضًا مؤقتًا كقائد لفريق زينيت، بينما تم السماح له باللعب مع الفريق.