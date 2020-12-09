تعليم قنا تنظم ندوة حول مكافحة الفساد

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا ندوة موسعة عن مكافحة الفساد بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التعليم ومحمد عبد الرازق ممثل هيئة الرقابة الإدارية.

وعقدت الندوة بقاعة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بحضور مدير و كوادر المكتب الفني للمديرية والدكتور رجب احمد العلاقات العامة والدكتورة ولاء حامد مدير مدرسة الشهيد وأعضاء هيئة التدريس وبعض من طلاب المدرسة.

وأكد مدير تعليم قنا أن السكوت عن جريمة رشوة أو مشاهدتها لا يقل عن جرم طرفيها الأساسيين من الراشي والمرتشي بحسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجب إغفال أشكال الفساد الأخرى كإضاعة وقت العمل والتفريط في الأموال العامة وإسناد الأمر إلى غير أهله.

وأشار محمد عبد الرازق إلى أن يوم 9 ديسمبر من كل عام هو الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسن تعديلات تشريعية داعمة لمكافحة الفساد وهو ما نتج عنه إقامة العديد من الندوات وفتح قنوات اتصال مع الجماهير لرفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع ووقوفه عقبة في طريق تنمية الدولة ورقيها.