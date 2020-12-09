الكرملين: سرقة تقنيات إلكترونية من طائرة عسكرية يستخدمها بوتين في الطوارئ

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أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن مجهولين سرقوا تقنيات إلكترونية من طائرة عسكرية يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حالات الطوارئ الخاصة.

وحسب تقرير لوكالة أنباء إنترفاكس، فقد أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فتح باب التحقيق في هذه الواقعة.

وأفادت تقارير إعلامية روسية بسرقة أجهزة راديو أثناء إجراء أعمال إصلاح للطائرة في مطار مدينة تاجانروج الساحلية جنوب روسيا الواقعة على بحر آزوف.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة وهي من طراز (إليوشن إي إل-80) يمكن استخدامها في الأزمات- في حال وقوع حرب نووية مثلا- لنقل الرئيس وممثلي الدولة المهمين الآخرين.

وقدرت الهيئة التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة روستوف قيمة الأجهزة المسروقة بما يعادل أكثر من 11 ألف يورو.

وقال بيسكوف:" تم اتخاذ إجراءات حتى لا تتكرر هذه الواقعة مرة أخرى في المستقبل".