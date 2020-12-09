مباحثات مصرية جنوب سودانية في مجال النقل الجوي

بحث وزير الطيران المدني محمد منار مع رئيس سلطة الطيران المدني بجنوب السودان سوبيك جون ديفيد، أوجه التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان في مجال النقل الجوي، واتفق الجانبان على تفعيل الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين البلدين، وذلك خلال استقباله الوفد رفيع المستوى من دولة جنوب السودان بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ولفيف من قيادات الوزارة.



وذكرت وزارة الطيران المدني، في بيان اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني وبخاصة فى مجال التدريب وتنظيم حركة النقل الجوى والتشريعات والخدمات الجوية والشحن الجوي فضلاً عن منح شهادات معتمدة دولياً على يد خبراء متخصصين في مختلف مجالات النقل الجوي، كما تقرر إرسال لجان من الخبراء المتخصصين ومهندسي الملاحة الجوية إلى مطار جوبا بجنوب السودان لتقديم الدعم والخدمات التقنية والفنية والهندسية وتنظيم الدورات التدريبية من أجل تطوير قطاع الطيران المدني بجنوب السودان.



وأكد وزير الطيران أن هذه الاتفاقية ستسهم فى تعزيز الروابط والتعاون الإيجابي والبنّاء في العلاقات المتنامية مع دولة جنوب السوادن الشقيقة.



من جهته، أشاد سوبيك بالمكانة الرائدة لجمهورية مصر العربية فى صناعة النقل الجوى ودورها المهم فى تنمية قطاع الطيران المدنى داخل القارة الإفريقية، مثمنا الجهد والدعم الذى تقدمه وزارة الطيران المدنى للأشقاء بجنوب السودان فى مجال النقل الجوى.



وخلال زيارته الحالية لمصر قام الوفد الجنوب سودانى بعدد من الزيارات الميدانية، بدأها بسلطة الطيران المدني لبحث سبل التعاون فى مجال التشريعات وتطوير الهيكل التنظيمى لسلطة الطيران المدنى لجنوب السودان، تلاها زيارة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، من أجل التعرف على مهام وأنشطة وخدمات الملاحة الجوية لقطاع الطيران المدنى المصرى، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من مهندسى الشركة عن إمكانات الشركة والخدمات المختلفة التى تقدمها فى مجال الملاحة الجوية، من خدمات تقنية وفنية وهندسية، بالإضافة إلى مهام أجهزة الرادار والمعدات التكنولوجية الحديثة على أرض الواقع.



كما زار الوفد أكاديمية مصر للطيران للتدريب للتعرف على أقسام وأنشطة الأكاديمية والبرامج التدريبية المقدمة وفقا لأحدث المعايير العالمية وأجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين ومهندسى الصيانة الفنية وفصول التدريب الخاصة بالخدمات الأرضية على الطرازات المختلفة وأطقم الضيافة الجوية وأجهزة تدريب الطوارئ وتقديم الخدمات للركاب بواسطة مدربين مصريين مؤهلين دوليا يتمتعوا بخبرات عالمية.