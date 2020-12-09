ناجلسمان: أدين بأشد العبارات ما حدث في مباراة سان جيرمان وباشاكشهير

أدان يوليان ناجلسمان، المدير الفني لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، الأحداث العنصرية التي شهدتها مباراة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح ناجلسمان أنه لم يلحظ الموضوع في البداية وأنه سمع خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد أن الأمر يتعلق فقط بتوجيه "إهانات".

وأضاف :"أدين هذا بأشد العبارات، نحن نعيش في مجتمع متعدد الألوان، وهذا شيء جيد أيضا، ولا ينبغي أن يحدث مثل هذا الأمر، لا في الملعب ولا في أي مكان آخر".

وانسحب الفريق التركي من أرض الملعب بعد أقل من 20 دقيقة من بداية المباراة بداعي التعرض لتعليق يحمل كلمة عنصرية من قبل الحكم الرابع.

وغادر باشاك شهير أرضية الملعب خلال الشوط الأول، عندما كان الفريقان متعادلين سلبيا، بعد مناقشات مطولة مع طاقم التحكيم الروماني، حيث احتج لاعبو الفريق التركي على تعليقات من جانب الحكم الرابع تحمل كلمات عنصرية، كان قد وجهها للكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي قبل أن يحصل ويبو على البطاقة الحمراء ويطرد.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استكمال المباراة في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، لكن بحكام جدد.