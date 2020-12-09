حملة لتعقيم مدرجات جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر

نفذت إدارة جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة لتعقيم المدرجات والقاعات والمنشآت على مستوى الجامعة، وذلك في ظل خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، إنه يجري تعقيم جميع المدرجات والمكاتب والمناطق التي يتردد فيها الطلاب يوميًا، كما يجري شن حملة لتعقيم مبني الجامعة بالكامل خلال فترة العطلات والإجازات بالجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جرى توفير جميع المستلزمات الطبية، وأجهزة المسح الحراري في الكليات المختلفة، والتي تحدد درجة حرارة المترددين على الجامعة.

وأكد أن فرع الجامعة بمدينة رأس سدر، يتخذ إجراءات حاسمة للوقاية من الفيروس، أبرزها أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والمعامل وقاعات الكليات، ورش مداخل ومخارج الكليات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، وتزويد مخازن الكليات بأدوات التطهير والتعقيم، وتدريب العمالة على كيفية الرش وخاصة قاعات المحاضرات والمكاتب وحدائق الجامعة، مع التنبيه على الإرشادات العامة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وهي عدم السلام بالأيدي مع غسل اليدين بصفة دائمة مع توفير المنظفات بالمباني الإدارية وتعقيمها بصفة دائمة تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا.