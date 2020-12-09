ضبط عاطل أشعل النار في والدته بالمحلة

ضبطت وحدة مباحث قسم ثالث المحلة، عاطل متهم بإشعال النار فى والدته، عقب خروجها من المنزل فى منطقة سوبر ماركت زكريا.

كان تلقى هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بتمكن الرائد محمد نصر رئيس المباحث من ضبط (رامى - 27 سنة)، المتهم، بإشعال النيران فى والدته (نهاد - أربعينيات من العمر)، عن طريق إلقاء البنزين عليها ما تسبب فى حروق من الدرجة الثالثة فى مختلف أنحاء جسدها.

وأكد مصدر أمنى رفض ذكر أسمه، أن المتهم مدمن مواد مخدرة تسببت له فى خلل نفسي ومعتاد الاعتداء بالضرب على أمه وشقيقته الصغرى على مدار السنوات الماضية، ودائم الخلاف بينهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المخلة العام فى تصريحات صحفية أن الأم ما زالت على قيد الحياة، ونقلت إلى المستشفى مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 40% فى مختلف أنحاء جسدها، لافتا إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية للحالة ثم تحويلها إلى مركز الحروق بالمستشفى الخيرى لعدم وجود قسم متخصص لتلك الحوادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة واستكمال باقى التحقيقات.