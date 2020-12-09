محافظ مطروح يشارك في ماراثون للجري خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بمطروح، اليوم الأربعاء، ماراثون للجري والدراجات تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد".



وجاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمشاركة 300 من طلاب جامعة مطروح، وطلائع الشباب والرياضة، وطلاب المدارس والأزهر والأوقاف.



وشارك في الماراثون اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، واللواء حسام الدين محمد الدسوقي رئيس فرع الرقابة الإدارية، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية، حيث انطلق الماراثون من أمام مبنى الرقابة الإدارية بمطروح، حتى كوبرى روميل بمسافة 6 كم.



كما تم تنظيم عدد من الندوات بعدد من القطاعات بمطروح، كالسياحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ومجالس المدن، تم خلالها التأكيد على أهمية التمسك بالمعايير الأخلاقية، وتحسين مستوى الإداء في العمل ومحاربة أي محاولات للفساد.