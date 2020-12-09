الفلبين تؤكد التزام الحكومة مواجهة كورونا بحقوق الإنسان

نظرًا لاختبار التزام الحكومة الفلبينية بحماية شعبها، في ظل الظروف القصوى من خلال جائحة فيروس كورونا، قال مسئول رئاسي اليوم الأربعاء إن استجابة الحكومة بأكملها تتماشى تمامًا مع معايير حقوق الإنسان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلبينية.

وأضاف سلفادور سي ميديالديا، السكرتير التنفيذي للرئاسة، في رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، "تمت مراعاة معايير حقوق الإنسان هذه في تحديد المستفيدين وترتيبهم من حيث الأولوية وضمان المساواة في المعاملة في تطبيق القواعد واللوائح، والمطالبة بالمساءلة والشفافية من المؤسسات الحكومية والعاملين فيها، وضمان حماية العاملين (بالمجال الطبي) في الخطوط الأمامية.

وذكر ميديالديا أنه تم احتواء تنقل السكان وفقًا للقوانين والسياسات المحلية ذات الصلة بشأن الحجر الصحي، والحد من مخاطر الكوارث، ومكافحة الأمراض المعدية؛ والمعايير الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية وإدارة الرعاية الصحية.