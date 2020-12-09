المقاولون يقدم صفقاته الجديدة قبل لقاء الزمالك بالدوري

باسم علي من تقديمه لاعبا في المقاولون العرب

عقد نادي المقاولون العرب مؤتمرا صحفياً اليوم الأربعاء، لتقديم الصفقات الجديدة للفريق، بحضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة وعماد النحاس المدير الفني لتقديم الصفقات الجديدة والحديث عن خطط النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان المقاولون قد تعاقد مع 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي وهم: أحمد شكري، خالد الحسيني، أحمد كابوريا، محمد حمدي زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشي، هيثم الجويني، أحمد عبد العزيز ، باسم علي، وأحمد مجدي.

ويواجه المقاولون نظيره نادي الزمالك في أول مباراة بمسابقة الدوري الجديد المقرر انطلاقه الجمعة المقبل.

يذكر أن أخر مواجهة جمعت المقاولون العرب والزمالك في الموسم الماضي قد انتهت بفوز الذئاب بهدفين مقابل هدف.