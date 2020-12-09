إدانة عالمية لواقعة العنصرية في مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير

استنكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الأحداث العنصرية المؤسفة التي وقعت في مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي أول أمس الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي أدت لعدم استكمال المباراة في ليلتها.

وتوقفت المباراة بين باريس سان جيرمان وباشاك شهير التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية في الدقيقة 13 وانسحب الفريق التركي بعد 22 دقيقة فقط، وذلك بسبب اتهامات للحكم الرابع مفادها أنه تلفظ بعبارات عنصرية لأحد أعضاء الجهاز الفني وهو الكاميروني بيير ويبو.

وأصدر «يويفا» بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يستنكر فيه الأحداث، قائلًا :"علم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالحادثة التي وقعت في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير، وسيجري تحقيقًا شاملًا في الواقعة، لا مكان للعنصرية والتمييز بجميع أشكاله في كرة القدم".

وقرر الاتحاد الأوروبي بعد مناقشة كلا الناديين، أن تلعب الدقائق المتبقية من المباراة في اليوم التالي بشكل استثنائي، مع تغيير الطاقم التحكيمي الروماني للقاء، حيث تم تكليف الحكم الهولندي داني ماكيلي بإدارة المواجهة، على أن يعاونه مواطنه ماريو ديكس والبولندي مارسين بونييك، بينما سيكون البولندي بارتوش فرانكوفسكي حكمًا رابعًا.

من جهتها، أثنت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينو على تصرف لاعبي باشاك شهير التركي وباريس سان جيرمان الفرنسي، عقب الواقعة العنصرية، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"اتخذ اللاعبون الليلة قرارًا تاريخيا ضد موقف اعتبروه غير مقبول".

وأدان اليونوت سترو، وزير الرياضة الروماني، العبارات العنصرية المنسوبة لمواطنه الحكم الرابع للمباراة، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية :" أدين بشدة أي تعليقات يمكن تفسيرها على أنها عنصرية أو معادية للأجانب أو تمييزية، أعتذر نيابة عن الرياضة الرومانية عن هذا الحادث المؤسف الذي لا يمثلنا.. سيتم اتخاذ إجراء. هذا التعبير المؤسف سيُعاقب".

كما أدان يوليان ناجلسمان، المدير الفني لنادي لايبزج الألماني والذي ضمن تأهله رسميًا عن المجموعة الأحداث العنصرية التي شهدتها مباراة سان جيرمان وباشاك شهير، حيث أوضح أنه لم يلحظ الموضوع في البداية وأنه سمع خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد أن الأمر يتعلق فقط بتوجيه "إهانات".

وأضاف :"أدين هذا بأشد العبارات، نحن نعيش في مجتمع متعدد الألوان، وهذا شيء جيد أيضا، ولا ينبغي أن يحدث مثل هذا الأمر، لا في الملعب ولا في أي مكان آخر".

وأكد باريس سان جيرمان أنه يدين كل شكل من أشكال العنصرية، التي تتعارض مع القيم التى يدافع عنها، حيث كتب عبر حسابه على موقع تويتر :"المباراة توقفت بعد 13 دقيقة من اللعب، وذلك على إثر كلمات عنصرية من الحكم الرابع تجاه أحد أعضاء الجهاز الفنى لنادى باشاك شهير.. كل شكل من أشكال العنصرية فهو يتعارض مع القيم التى يدافع عنها نادينا".

كما قام نادي ميلان الإيطالي المشارك في مسابقة الدوري الأوروبي باستنكار الواقعة، حيث كتب عبر حسابه في تويتر :"النادي يقف ضد التحيز بجميع أشكاله، كل يوم، بغض النظر عن مكان وزمان حدوثه".

وأدان العديد من لاعبي العالم الواقعة العنصرية عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل إيميريك لابورتي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الذي نشر صورة لشارة الاتحاد الأوروبي والتي تحمل عبارة "لا العنصرية... الاحترام"، كما نشر برينسيل كيمبيمبي، لاعب باريس سان جيرمان صورة تحمل عبارة بحسابه في تويتر :"لا للعنصرية".