السودان: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لن يكون صعبا إذا توفرت الإرادة السياسية

أكد السودان أن التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة " لن يكون مهمة صعبة إذا توفرت الإرادة السياسية".

ونظمت وزارة الخارجية السودانية، بالاشتراك مع وزارتي الري والإعلام، لقاء لشرح آخر تطورات سد النهضة إلى سفراء مجموعة الدول الأوروبية والأمريكتين، أشارت خلاله إلى أن "القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها محدودة مقارنة بما تم الاتفاق عليه، وأنه تبقت فقط بعض القضايا الفنية المتعلقة بتبادل المعلومات الخاصة بملء وتشغيل السد والتي لا يمكن ضمان تشغيل آمن ومستقر لسد الروصيرص دون التوصل لاتفاق حولها".

وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير محمد شريف، أهمية الاستمرار في التفاوض كوسيلة وحيدة لحل الخلافات القائمة بين الدول الأطراف، مشددا على أن السودان هو أكثر الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة تضرراً من قيام السد إذا لم يتم التوصل لاتفاق ملزم بينها حول ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أكد الشريف التزام السودان واحترامه لوساطة الاتحاد الإفريقي ورغبته في أن تثمر عن حل يضمن الخروج باتفاق ملزم لكل الاطراف وفقاً لأساليب تفاوضية جديدة يتم الاتفاق عليها مع منح خبراء الاتحاد الإفريقي دورا أكبر لحل الخلافات القائمة بين أطراف المفاوضات وذلك في إطار ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية.

من جانبهم، قدم كل من الدكتور صالح حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية وهشام عبده كاهن المستشار القانوني لوفد التفاوض شرحا مفصلا للجوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بملف سد النهضة.